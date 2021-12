Yanira Berríos analiza dejar TikTok: «Aquí no gano nada»

La popular Yanira Berrios afirma que está analizando su situación financiera, ya que TikTok no le ha generado ingresos estables.

En un video difundido en las redes sociales y retomado por La Noticia SV afirma: «Aquí no gano nada, no gané nada, amor de las personas que me quieren de verdad sí…. y para mí es bastante y se los agradezco mucho…».

Sin embargo, ante la carencia de una fuente de dinero, está pensando en regresar a las ventas. «Ahora tuve la noticia que puedo regresar donde yo estaba vendiendo, para mí significa mucho volver».

En este momento de su carrera con Tiktoker, afirma que está «pidiendo dirección a Dios que hacer, si es conveniente regresar, que no lo deje porque yo quería, pero no sé qué hacer, la verdad con ustedes haga yo, lo que yo haga, siempre van hablar de mí, porque ya se les hace costumbre hablar mal de mí».

Además, afirmó que hay personas que dedican mucho esfuerzo a criticarla, luego de emprender en la carrera de Tiktok.

“Porque si no hablan mal de mí, no tienen seguidores, no tienen vistas, porque usted no se considera suficiente para ganar sus propias vistas por su propia persona, necesitan ponerme malos comentarios”, dijo.