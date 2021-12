Yanira Berrios: “Ahora entiendo que siempre van a hablar de mí”

La Influencer salvadoreña Yanira Berrios, compartió un video en el que deja ver el gusto que tiene hacia el maquillaje para lucir bella, y así cautivar a sus seguidores de las redes sociales.

“Las personas que me conocen desde un inicio saben que yo me maquillaba y les gustaba y les ha hecho falta mi maquillaje, talvez lo hacía a la carrera por mi negocio, pero a mí me encanta”, dijo Berrios.

Yanira dijo qué, a pesar de las críticas en Tik Tok que ha recibido, ella comenzó a arreglarse más. “¿Tanto cuesta respetar el gusto de de los demás?”

“Ahora entiendo que siempre van a hablar de mí, siempre van a buscar el mínimo defecto que yo tenga. A mí no me importa cuando veo una cara mal maquillada, me importa mi vida, no la de los demás”, agregó.

Tras la fama que ha obtenido luego de sus videos virales en las redes sociales, muchos le han deseado que no triunfe en su nuevo proyecto virtual.

Sin embargo, miles de salvadoreños han demostrado su apoyo hacia Berrios, al tanto que le piden fotografías en los distintos puntos del país donde ella ha visitado.