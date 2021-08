VIDEOS | Ciudadanos someten a sujeto que asaltaba a pasajeros de autobús en San Salvador

Durante la aprobación del informe trimestral de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, el diputado de Nuevas Ideas, Salvador Chacón, anunció que la próxima semana se reunirán con representantes del sector transporte y recalcó que todos aquellos grupos de ese sector que se han movido bajo los hilos de la corrupción no tendrán cabida.

Chacón explicó que están estudiando una iniciativa de ley de reforma que envió el Presidente, Nayib Bukele, por lo que la comisión escuchará a los que dan el servicio y a los usuarios, algo que antes no se hacía.

“No nos vamos a sentar con los transportistas corruptos, no estamos para trabajar por ellos, no vamos a hacer una ley a la medida de ellos, sino una ley que favorezca a la población”, recalcó el diputado en referencia a la exigencia de ese gremio por no asignación del subsidio.

Agregó que en las legislaturas anteriores no se escuchaba a ningún sector, sólo se negociaba cosas que beneficiaban personas y pequeños grupos, mientras la población la sufría por un mal servicio.

Durante la reunión se resaltó el trabajo de la comisión en los últimos tres meses, en la que se hicieron visitas de campo para estar enterados de lo que la población necesita y así generar leyes de acuerdo a la realidad.

Además, fue importante los acercamientos con diferentes ministerios, autónomas y autoridades para poder impulsar reformas legales con transparencia con lo que se puedan crear proyectos de modernización del país, que es la visión de la Bancada Cyan.