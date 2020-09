Varios locales de un centro comercial de San Miguel terminan inundados por lluvia de esta madrugada

La lluvia que azotó la ciudad de San Miguel la madrugada de este domingo hizo que el drenaje del centro comercial “El Encuentro” ubicado en el sitio, San Miguel colapsara por completo provocando que se inundaran la mayoría de los locales.

En las imágenes claramente se puede ver el nivel del agua que aproximadamente rondaban los 30 cm de altura, generando miles de dólares en perdidas para los inquilinos que tendrán que hacer nuevamente muebles, estantes, cocinas, mesas, sillas y demás infraestructura ya que se dañara con el agua.

Otros inquilinos que tenían alfombra en los locales y aparatos eléctricos fueron los que más tuvieron pérdidas, en redes sociales se viralizaron fotografías de lo sucedido. Varios dueños de locales esperan una reunión lo más pronto posible con la gerencia del centro comercial para llegar a un acuerdo, ya que según se conoció los arrendantes mencionaban que el colapso del desagüe podría tratarse de un mal diseño del drenaje, que no soportó la descarga de agua.

Un inquilino que prefirió el anonimato comentaba a este medio de comunicación que no es la primera vez que sucede (es decir que colapsa el drenaje el centro comercial), pero que no había pasado a más, ya que la intensidad de las lluvias no habían sido tan fuerte como la de esta madrugada, también decía “imagínense, casi no hay dinero por lo de la pandemia y ahora tenemos que invertir bastante (dinero) en arreglar los locales debido a la inundación, en arreglar paredes de tablaroca, alfombras muebles y aparatos eléctricos..”

Con información de TRV.