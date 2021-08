Hombre se suicida al interior de su casa en San Francisco Gotera, Morazán

La diputada de ARENA, Margarita Escobar, quien la semana pasada no se presentó a la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueldos alegando enfermedad, aún no ha presentado la larga incapacidad médica o la constancia que pruebe su inasistencia a su comparecencia.

Así lo confirmó el diputado de Nuevas Ideas y presidente de la Comisión Especial, Jorge Castro, quien explicó que Escobar únicamente envió un escrito alegando que por su estado de salud no ha podido asistir.

“Lo lógico habría sido, con el escrito que presentó, agregar una incapacidad médica que es lo que prueba la justificación que dio, pero solo alegar que está enferma, no prueba nada”, explicó el legislador.

Escobar se ausentó de sus funciones del Órgano Legislativo desde julio pasado cuando dio a conocer que padecía COVID-19; sin embargo, la incapacidad venció semanas atrás y, de acuerdo con Castro, no volvió a presentar una extensión; además, solicitó permiso sin goce de salario. De acuerdo con el diputado Cyan, este permiso de trabajo no exime a la diputada de Arena de no asistir a los citatorios de la Comisión Especial.

“En el caso de la diputada del partido ARENA, Margarita Escobar, ella presentó un permiso sin goce de sueldo, pero este es un permiso de trabajo que no la exime de presentarse ante la #ComisiónXSobresueldos”, diputado @JorgeCastro2021. — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) August 23, 2021

Escobar fue señalada por el expresidente Elías Saca y su exsecretario Privado, Elmer Charlaix, de haber recibido $7,000 mensuales en concepto de sobresueldo cuando fungió como viceministra de Relaciones Exteriores entre 2004 y 2009.