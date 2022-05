FOTOS | Ella era Aracely, joven que murió arrollada por una rastra en Acajutla, su amiga resultó gravemente lesionada

Foto: Facebook Tatiana Solís

La salvadoreña Tatiana Solís, vivió el mejor día de su vida en un concierto de Coldplay, debido a que el pasado domingo 8 de mayo, uno de sus grandes sueños se volvió realidad.

La joven de 23 años, viajó con emoción a Estados Unidos para estar en uno de los conciertos de la banda durante su gira mundial “Music of the Spheres”, llevando un cartel que decía: Chris invite me to sing “Let Somebody”. Cabe mencionar que, Solís fue sorprendida al recibir el llamado del propio vocalista para cantar junto a él la melodía.

Videos: Cortesía Carlos Pacheco

Ante esto, Carlos Pacheco, quien también viajó para disfrutar del concierto, aseguró: «Honestamente, me sentí demasiado contento desde que vi a la señorita subir a la tarima. Principalmente porque representó al país. Me emocioné tanto al ver la bandera».

Tras esta experiencia, Solis contó lo sucedido en su cuenta de Facebook al expresar: “Me llevo un bonito recuerdo de lo mágico que sentí ese momento, en los videos se nota su alegría y lo amable que fue conmigo”.