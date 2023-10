Estudiante de periodismo de la UES se suicida en calle San Antonio Abad

Mientras las cifras de homicidios en el país siguen rompiendo récords, en el Poder Ejecutivo señalan al Judicial como el responsable de que los números no disminuyan.

Durante su gira por Puntarenas, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguraron que los cuerpos policiales están haciendo su trabajo, pero son los jueces de la República los que impiden que más delincuentes estén en las cárceles.

Consultado en conferencia de prensa por la situación, el mandatario Chaves puso como ejemplo la realidad que viven otros países vecinos de la región.

“Hay un país vecino, usted sabe lo que hicieron ahí. Yo no violento el sistema institucional de Costa Rica, pero ese país vecino, El Salvador, cambió a los jueces, cambió a los fiscales, cambió las leyes etcétera… y bueno, han tenido los resultados que han tenido (…). Yo no quiero ser Bukele, yo quiero ser Rodrigo Chaves, el presidente de Costa Rica”, dijo.

El mandatario agregó que el sistema judicial y las leyes del país están debiendo en la lucha contra la criminalidad, por lo que hizo un llamado para revisar lo que sucede.

“Esas leyes hay que cambiarlas, yo no quiero cambiar los jueces pero yo creo que los jueces deberían… El que soltó a este con un ak-47, disparándole a la policía ¿Ya le cayó la inspección judicial? No creo. Es que estamos hablando de realidades”, agregó.

Además, negó que sus palabras en contra del Poder Judicial sean politiquería, como lo han calificado algunos sectores, ya que “acaso yo estoy pidiendo votos para mí ¿Dónde está el el contexto, el escenario político electoral de eso? Esas son las políticas públicas y cada quien tiene, por el amor de Dios, que tomar la responsabilidad que le corresponde”.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, también se mostró molesto por lo que sucede en el Poder Judicial, luego de que se procede a detenciones. Para el jerarca, la labor policial se ve disminuida por la actuación de otros poderes.

“Veamos casos concretos: la persona privada de libertad alias “Press” es una persona que tenía criterio negativo del Instituto de Criminología, la propia Fiscalía había advertido de su peligrosidad social y aún así es liberado. Ahí no hay valoración política, ahí no hay emisión de criterio subjetivos, hay un hecho concreto. Desde el punto de vista técnico esa persona no debía salir y salió”, señaló.

Zamora insistió en que muchas veces encuentran personas con antecedentes libres por las calles del país, donde “personas que hemos pasado 25 o 30 veces están nuevamente en la calle. Yo le puedo decir a usted que todos los sicarios de este país, y quienes vimos matando personas todos los días, han sido previamente detenidos por la policía. Yo aceptaría una corresponsabilidad si dijéramos la policía nunca detuvo esa persona su expediente está en blanco pero cuando observamos a los sicarios detenidos y vemos que han sido pasados ante autoridades judiciales más de 30 veces y los volvemos a ver en la calle podemos decir que ya deja de ser un problema policial” .

