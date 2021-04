Sigue la vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores

El ministerio de Trabajo continúa realizando inspecciones en diferentes alcaldías del país para verificar las denuncias sobre falta de pagos de salarios y violaciones de derechos de los trabajadores. Esta semana los equipos se encuentran constatando las denuncias de los empleados de las comunas de Santiago de María, Suchitoto y San José Villanueva. El titular, Rolando Castro, señaló que muchos alcaldes salientes utilizaron los fondos para fines propios.

“Muchos Alcaldes que salen el 30 de abril, utilizaron los fondos municipales como su propia finca. 1- No pagaron salarios 2- No pagaron retenciones legales de trabajadores 3- No hicieron las obras presupuestadas. Pero si desviaron el dinero para otras cosas, Ej. Campaña electoral, negocios oscuros, irregularidades, todas estas acciones son delitos penales”, enfatizó.

Por ejemplo, el alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, en una ocasión reconoció que utilizó el dinero para el reinstalo de empleados despedidos, retenciones de cuotas laborales y del pago a proveedores en “obras”, alegando una caída de ingresos en las tasas municipales por la pandemia y la falta del FODES.

También ayer los trabajadores municipales de la Alcaldía de San Salvador, desmintieron al edil Ernesto Muyshondt quién aseguraba que ya había pagado las retenciones laborales a los más de 5 mil empleados de la comuna capitalina.

Por este caso existe un proceso legal abierto en contra del tesorero de la comuna capitalina, Heriberto Portillo, acusado de la retención o apropiación de cuotas laborales. Sin embargo, en reiteradas ocasiones Castro ha señalado que quien debe enfrentar el proceso es el alcalde Muyshondt y no un empleado de tercer nivel.