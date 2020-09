Schafik Handal: “La prensa nacional e internacional fue a las cárceles como actividad propagandística”

El diputado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Schafik Handal, considera que el Gobierno no está probando efectividad en el combate a la delincuencia, pese a los resultados del Plan Control Territorial, y afirma que se está negociando con las pandillas la reducción de homicidios.

Como elemento probatorio, el diputado señala un reportaje periodístico publicado por un medio digital al respecto. El diputado dice que la prensa nacional e internacional pudo haber participado de una actividad de “propaganda”.

“Eso puede ser una simple actividad propagandística (…) que los lleven a pasear a los centros y les digan aquí están encerraditos, esto y lo otro”, dijo el efemelenista a los medios esta mañana de lunes.

Así mismo, llamó a la Fiscalía General de la República a actuar de oficio y “secuestrar la documentación” de la Dirección de Centros Penales antes que la desaparezcan.

“Es demasiada información verificable, si la Fiscalía no anda rápido es fácil de desaparecer (…). Que el fiscal no vaya a ser parte de la trama, si no que actúe independiente y transparente a la población”, expresó.