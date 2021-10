Salvadoreños aprueban con el 94% manejo de la pandemia por parte del gobierno del presidente Bukele

Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), ha confesado que no pagaba impuestos por los sobresueldos que recibió cuando estuvo al frente de dicha institución.

Bajo juramento, el extitular del BCR ha revelado que cuando fue funcionario del prófugo Mauricio Funes (2009-2014)) recibió $200,000 en sobresueldos.

Acevedo ha declarado en la Comisión Especial que fue Francisco Cáceres quien lo citó para explicarle que además de su salario y gastos de representación recibiría $5,000 mensuales.

#ComisiónXSobresueldos | El expresidente del BCR, Carlos Acevedo, explica que el sobresueldo de $5,000 lo recibía en efectivo en la Secretaría Privada de Casa Presidencial y lo depositaba en su cuenta bancaria. “Yo firmaba de recibido”, agrega. pic.twitter.com/NQsgBVwVjd — Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) October 28, 2021

El mismo Francisco Cáceres le explicó que los $5,000 que recibiría como sobresueldo estaban libres del pago del impuesto sobre la renta, sostuvo Acevedo.

Como en su anterior trabajo de Naciones Unidas no tenía retenciones, no le pareció sospechoso no pagar impuesto sobre la renta por el sobresueldo se justifica Acevedo.