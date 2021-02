Salud desarrolla jornada de atenciones médicas en Soyapango

La tarde de este jueves, dos personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado sobre el bulevar Luis Poma, en Santa Elena, municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

Rescatistas de Comando de Salvamente detallaron que, a pesar de lo aparatoso del siniestro vial, las víctimas resultaron con golpes leves.

En el suceso se vieron involucrados un pick up repartidor de una empresa de gas propano y un automóvil sedán blanco, que acabó sobre las gradas del lugar que sirven a los peatones.

Información preliminar indicó que el pick up golpeó en la parte trasera al vehículo particular, aunque no se sabe quién de los automovilistas fue ocasionó el percance.

Al lugar se hicieron presentes agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes indagan lo ocurrido para deducir responsabilidades.

#TráficoSV Un accidente de tránsito se registró en el bulevar Luis Poma en urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. @CruzRojaSal brinda atención a los lesionados. Tomar precaución en la zona.



Video @CruzRojaSal #Teleprensa33 #Nacionales pic.twitter.com/FecyFEUhsL — Teleprensa (@Teleprensa33) February 11, 2021