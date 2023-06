Prisión para pandillero por intentar matar a dos policías

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), ha justificado que la diputada Claudia Ortiz haya violentado el ejercicio periodístico y la libertad de prensa a una periodista de Diario El Salvador.

Durante esta mañana, la diputada Ortiz dio una conferencia de prensa a la que expresamente su jefa de prensa prohibió terminantemente ingresar a una periodista de Diario El Salvador.

Según la APES, Ortiz no ofrecía una conferencia de prensa, sino «entrevistas exclusivas» a otros medios de comunicación, y por tanto estaba facultada para violentar el ejercicio periodístico.

A esa conferencia habían sido convocados todos los medios de comunicación y por tal motivo asistió la periodista de «Diario El Salvador», no había tal «exclusividad» que dice la APES.

«[La jefa de prensa de Claudia Ortiz] me preguntó qué quería preguntarle a la diputada y yo le dije declaraciones sobre la plenaria de ayer, y me dijo que no, que los demás medios podían, pero que yo no», relató la periodista de este medio de comunicación.

Diario El Salvador ha tenido dificultades con diputados de la oposición para dar cobertura a sus actividades. En el pasado, otro periodista no pudo ingresar a una conferencia de prensa del jefe de fracción del partido Arena, René Portillo Cuadra.

