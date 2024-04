Presidente Nayib Bukele reafirma buenos resultados en estrategias de seguridad en El Salvador

El presidente de la repúblca, Nayib Bukele, destacó este miércoles la eficacia de las estrategias de seguridad que el Gobierno continúa implementado en El Salvador, y señaló que los resultados han posicionado al país como la nación más segura de América Latina, según el último informe del portal de estadísticas Statista.

«Durante el medio siglo de guerra que vivió nuestro país, siempre nos dijeron que era imposible vivir diferente. Ahora que al fin lo hemos logrado, hacen todo lo posible para que volvamos al pasado», escribió el presidente en su cuenta de X.

Nayib Bukele también se refirió a los mandatos anteriores del FMLN, donde la situación social del país se desbordo en violencia y cobro la vida de muchos salvadoreños inocentes a raíz de las pandillas.

En la actualidad, el Gobierno mantiene estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, los cuales han servido para la captura de más de 75,000 pandilleros a escala nacional.

