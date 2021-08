Policía levanta cierres provocados por veteranos de guerra en diferentes putos del país

Como parte del Plan de Vacunación contra la COVID-19, El Salvador ha recibido más de 10 millones de vacunas contra el virus, así lo afirmó el ministro de Salud, Francisco Alabi, durante la entrevista Frente a Frente.

«En menos de seis meses, los salvadoreños alcanzamos a tener todas las dosis necesarias para la estimación inicial (4.5 millones) con base en las recomendaciones iniciales ante la COVID-19. Con la ampliación de los grupos etarios de los grupos etario de los niños de 12 a 18 años, y las personas embarazadas estamos incrementando a 700,000 dosis, ¿cuánto representa en vacunas? Necesitamos 2,000,000 más y estamos por alcanzar esos 2,000,000 más», indicó el titular del Minsal.

Actualmente, el país tiene a disposición de la población cinco vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre las que están AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Moderna y Sinopharm, todas con un alto porcentaje de protección ante la muerte y hospitalización, mas no contra el contagio y la transmisión.

«Todas las vacunas que se tienen en el territorio son bastante seguras», enfatizó el ministro Alabi, quien instó a la población a vacunarse para prevenir complicaciones de salud.

El país ha recibido 27 lotes de vacunas de las farmacéuticas referidas, las cuales han sido adquiridas bajo las modalidades de adquisición nacional (compra directa), mecanismo global COVAX y donaciones de países amigos.

Por otra parte, el funcionario se refirió a los 13 decesos que fueron registrados ayer a causa de la COVID-19, y señaló que el 100 % de estas personas no habían recibido la vacuna contra el virus, a pesar de pertenecer a grupos etarios que fueron habilitados hace meses.

«Tuvimos 13 letalidades a causa de la COVID-19, el 100 % de las letalidades de ayer no estaban vacunadas. Cuando me refiero a que no estaban vacunadas me refiero a que no estaban con su esquema completo para la protección, ¿a qué me refiero? a que una persona puede que haya recibido una dosis de la vacuna y tenga cinco días de haberla recibido, no es esa la protección al 100 %», dijo Alabi.

Y remarcó que las complicaciones que está teniendo el país en cuanto a letalidades por la enfermedad se debe a que personas de grupos etarios vulnerables que, por alguna razón, no se han vacunado.