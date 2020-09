Pasajeros que ingresan al Aeropuerto Internacional de El Salvador cumplen con requisito la prueba PCR-RT

“Los pasajeros que ingresan al Aeropuerto Internacional de El Salvador están cumpliendo con el requisito exigido por el Gobierno salvadoreño de presentar la PCR negativa de COVID-19”, informó la Secretaría Prensa de la Presidencia a través de su cuenta de Twitter.

El Gobierno reiteró este sábado que toda persona que quiera entrar al país por vía aérea debe presentar obligatoriamente la prueba PCR RT ante la aerolínea respectiva, algo que está dentro de las exigencias planteadas por la Comisión Ejecutivo Portuaria Autónoma (CEPA) para la reapertura del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero.

La prueba con resultado negativo debe ser presentada de forma impresa y debe portarla cada viajero. La misma debe tener un máximo de 72 horas de haber sido entregada por el laboratorio, señaló CEPA.

No se aceptarán tests que no incluyan las iniciales RT (Tiempo Real), pues son las certificadas por la normativa internacional. Debe contener, además, el nombre del pasajero, fecha, resultado negativo, nombre de la persona responsable que realizó la prueba, sello y firma.

Estos son los requisitos mínimos para poder ingresar al país, señaló CEPA. De no contar con ellos, el pasajero no podrá abordar. Este requerimiento no aplica para niños menores de dos años, informaron las autoridades.

De no cumplirse estos requisitos, Migración aplicará una multa de $6,000 para la línea aérea, so pena de cerrar el aeropuerto de manera inmediata inclusive si hay vuelos arribando al país.

#ReaperturaAeropuertoSV | Los pasajeros que ingresan al Aeropuerto Internacional de El Salvador están cumpliendo con el requisito exigido por el Gobierno salvadoreño de presentar la PCR negativa de #COVID19. pic.twitter.com/ZFCgtepEbO — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) September 19, 2020

Todos con prueba PCR negativa. Así podemos mantener el aeropuerto abierto, sin generar una segunda ola epidemiológica. https://t.co/Hef9vIVkhM — 🇸🇻 (@nayibbukele) September 19, 2020

MÁS SOBRE ESTE TEMA: