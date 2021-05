Pandilleros son puestos bajo arresto al circular armados en un vehículo por San Salvador

El Presidente de la República, Nayib Bukele, recordó cuando el pasado 12 de octubre de 2020, los ex magistrados de Sala de lo Constitucional, Doctor Óscar Armando Pineda Navas, licenciado Aldo Enrique Cáder Camilot, licenciado Carlos Ernesto Sánchez Escobar, licenciada Marina de Jesús Marenco de Torrento y licenciado Carlos Sergio Avilés Velásquez, ordenaron suspender el proceso por evasión fiscal de “una de las familias más ricas del país”.

“¿Recuerdan el 12 de octubre del año pasado, cuando los ex magistrados de la @SalaCnalSV nos ordenaron suspender el proceso por evasión fiscal de una de las familias más ricas del país?”, preguntó el mandatario salvadoreño en su cuenta oficial de Twitter.

Al mismo tiempo, agregó: “Los blindaron de la fiscalización tributaria. Un privilegio INÉDITO, ABSURDO E INDEFENDIBLE”.

En ese momento, les pedí que recordaran algo.



Bueno, hoy es un buen momento para recordarlo 🙂 https://t.co/8A2kTLOmqP — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) May 16, 2021

En ese entonces, Bukele señaló que los mismos que decían velar por la constitución, establecieron que los Simán eran intocables.

“La @SalaCnalSV nos acaba de informar, que suspendamos el proceso por evasión fiscal de los Simán, que ellos son intocables y que los impuestos solo son para los pobres, los que no pueden sobornar Magistrados corruptos (sí, esos mismos que dicen velar por la constitución)”, expresó Bukele por medio de su cuenta oficial de Twitter el pasado 12 de octubre.

“Parece que no sólo están unidos, sino que ya no les interesa disimularlo”, añadió.

El Gobernante salvadoreño cuestionó la decisión tomada por los magistrados de ese entonces, en la que prácticamente estaban pidiendo al Gobierno no tocar los intereses de esta empresa ligada a uno de los empresarios más prominentes del país.

“Recuerden, cuando les digan que protegen la Constitución, el estado de derecho, la institucionalidad y la separación de poderes, en realidad se refieren a mantener sus privilegios, su poder y dejar a nuestro país saqueado, mientras el dinero ya no cabe en sus bolsillos”, puntualizó el mandatario en aquella ocasión.

Parece que no solo están todos unidos, sino que ya no les interesa disimularlo.



El sistema se auto protege, sabe que está herido de muerte y como dijo Rodolfo Parker hoy en la mañana, “tienen la esperanza de salvarlo”. pic.twitter.com/mZ2vrhAbQZ — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) October 12, 2020

Bukele apuntó en que aspirar a un cambio y al sueño de salir del sub desarrollo requiere derrotar al sistema impuesto y “protegido celosamente por los poderes fácticos”; asegurando que no es una tarea fácil, ya que recalcó que dichos grupos de poder no sólo están protegidos por “sus empleados, brazos mediáticos, gremiales, tanques de pensamiento, ONGs y voceros, sino por un aparato que controla los paradigmas, ‘la opinión’ e incluso buena parte del periodismo y la academia”.

Cualquier pueblo que aspire a cambiar, que sueñe con salir del sub desarrollo, que quiera una mejor calidad de vida, deberá limpiar su casa y derrotar al sistema impuesto y protegido celosamente por todos los poderes fácticos.



Esa es la tarea más difícil de todas. — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) May 16, 2021

Asamblea Legislativa vota a favor de proceder a la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional

Señalados por fraude a la Constitución de la República y emitir sentencias arbitrarias, el pasado 1° de mayo, en el marco de la primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa, los magistrados de la Sala de lo Constitucional y sus suplentes fueron destituidos.

A los magistrados se le reprochó por haber puesto en riesgo inminente la vida y la salud de los ciudadanos al dictar sentencias que bloquearon al Ejecutivo las diversas medidas sanitarias para contrarrestar los contagios por COVID-19.

La nueva Asamblea Legislativa concluyó en que los ex magistrados fallaron a su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, cuando en las resoluciones que emitieron violaron el principio del Art. 246 al anteponer el interés privado sobre el público o el individual sobre el general… Sopesaron más en contra de la Constitución la libertad individual, el comercio, la economía, los negocios… por sobre la salud y la vida de toda la sociedad salvadoreña.

#NACIONALES @AsambleaSV vota a favor de proceder a la destitución de los cinco magistrados de la @SalaCnalSV.https://t.co/Dp2GpfYzYv — Diario Digital Cronio (@croniosv) May 2, 2021

Asamblea elige a nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional