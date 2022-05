Organismos internacionales reconocen labor de la Primera Dama en la designación del país como guardián de las salas de lactancia de la ONU

El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció que este lunes, se realizará una reunión de la cual participarán 32 bancos centrales de diferentes países.

De igual manera, el mandatario informó que 12 autoridades financieras participarán del encuentro, haciendo un total de 44 países los que estarán presentes a través de sus entidades.

Bukele especificó que durante la reunión se discutirán temas de interés sobre la inclusión financiera, el despliegue del Bitcoin, y los beneficios que este ha traído a El Salvador.

«Mañana, 32 bancos centrales y 12 autoridades financieras (44 países) se reunirán en El Salvador para discutir sobre inclusión financiera, economía digital, bancarizar a los no bancarizados, el despliegue del Bitcoin y sus beneficios en nuestro país», escribió el presidente en su cuenta oficial de Twitter.

Tomorrow, 32 central banks and 12 financial authorities (44 countries) will meet in El Salvador to discuss financial inclusion, digital economy, banking the unbanked, the #Bitcoin rollout and its benefits in our country.