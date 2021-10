Niños con enfermedades metabólicas reciben leche especial, gracias a gestión de primera dama Gabriela de Bukele

Bajo el lema “El Cáncer no para, nuestra ayuda tampoco” Banco CUSCATLAN lanza su campaña de recaudación 2021 a favor de las pacientes y sobrevivientes de la Fundación Edificando Vidas la cual busca sensibilizar sobre el diagnóstico temprano y recaudar fondos para la atención de casos que apoya la organización no gubernamental.

En el marco del mes dedicado a la concientización y prevención del cáncer de mama, Banco CUSCATLAN reiteró su compromiso con el bienestar de sus colaboradores y clientes anunciando junto a “Edificando Vidas” para apoyar a mujeres que ya viven las dificultades que representa este padecimiento.

Por cada dólar que donen los clientes de Banco CUSCATLAN a la cuenta de la Fundación Edificando Vidas, el Banco duplicará este donativo hasta USD$5,000 con el objetivo de incentivar los donativo a través de sus diferentes medios de pago: transferencia a la cuenta corriente N 018-301-00-006614-6 de la Fundación, por medio del link de pago, o registrándose con la Fundación para realizar mensualmente una aportación directamente con sus Tarjetas de Crédito o Débito de Banco CUSCATLAN.

“Nos llena de satisfacción apoyar esta cruzada de la mano de la Fundación Edificando Vidas. Sabemos que son cientos de salvadoreños y en especial salvadoreñas que cada año viven esta difícil enfermedad. Por ello, buscamos apoyar y crear alianzas para ser el medio que le permita a nuestra gente recibir el apoyo necesario para seguir adelante”, indicó Ximena Robin, Subgerente de Relaciones Públicas de Banco CUSCATLAN.

El desafío para Banco CUSCATLAN como en años anteriores radica en crear una conciencia colectiva en los salvadoreños para apoyar esta causa y brindar una luz de esperanza a todos aquellos hombres y mujeres que día a día se mantienen en la lucha contra esta enfermedad.

La institución financiera presentó además en su conferencia de prensa virtual, las alternativas de seguro que posee para ofrecer a clientes como prevención en caso de ser diagnosticados con una enfermedad grave como el cáncer y así sensibilizar a la población de prepararse. Con el seguro de Enfermedades Graves y pueda recibir en vida sumas que van entre USD$25,000 y USD$10,000 según sea el tipo de plan que contrate el cual puede ser utilizado para hacer frente a esta enfermedad.

“Es importante ir creando esta cultura de asegurarse, ya que a veces, cuando estamos jóvenes creemos que la enfermedad no nos puede tocar, pero siempre hay que estar preparado para afrontar todos los gastos que representa un padecimiento tan grave como el cáncer”, explicó Marcela Fagoaga, Subgerente de Banca Seguros de Banco CUSCATLAN.

Además, en un esfuerzo conjunto para promover la educación sobre la enfermedad, Banco CUSCATLAN realizará en su página de Facebook diversas publicaciones sobre prevención durante el mes de octubre y un webinar impartido por la fundación Edificando Vidas el 19 de octubre a las 4:00 p.m., Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

“Agradecemos al Banco CUSCATLAN el apoyo incondicional que nos está brindando al abrir sus plataformas para generar una campaña que impactará la vida de muchos salvadoreños. El cáncer no para, debemos seguir trabajando para diagnosticar tempranamente la enfermedad y que más mujeres y hombres puedan seguir viviendo siendo productivos para la sociedad. Después de 14 años de sobrevivir al cáncer de ovarios, hoy me enfrento a un nuevo proceso, ahora vivo con cáncer de mama, esta nueva aventura con la enfermedad me impulsa a seguir luchando por diagnósticos tempranos y tratamientos de calidad para todos, quiero que todas las mujeres tengan la oportunidad que yo he tenido de un diagnóstico oportuno para salvar su vida, seguir viviendo y luchando por sus sueños”, resaltó Marcella Carrillo, Presidenta de la Fundación Edificando Vidas.

Este 1º de octubre como símbolo de nuestro apoyo a las personas que padecen este mal y promoviendo que hombres y mujeres hagan conciencia de la detección temprana, nuestra emblemática Torre CUSCATLAN se iluminará en color rosa y permanecerá así durante todo el mes.

Durante los últimos 5 años la prevalencia del cáncer de mama ha sido la número 1; sin embargo, la incidencia anual ha llegado a los 1,400 casos, pero la mortalidad ha sido menor gracias a la detección temprana, esto con datos obtenidos de la Organización Mundial para la Salud (OMS).

Acerca de Banco CUSCATLAN

Banco CUSCATLAN es el banco número uno en Créditos de Vivienda y el segundo Banco más grande de El Salvador. En 2021 recibió por tercer año consecutivo el reconocimiento internacional de Global Finance como Mejor Banco de El Salvador y en 2020, además de ese mismo galardón, recibió otros cuatro distintivos como Mejor Manejo de Tesorería y Efectivo y Mejor Banco Digital. www.bancocuscatlan.com