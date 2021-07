Multan a unidades de transporte por sobrecarga de pasajeros

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a siete años de cárcel a Eliseo Umaña, de 81 años, por abuso en modalidad imperfecta o tentada, en perjuicio de una niña, hecho ocurrido el 10 de mayo de 2017, en el municipio de Agua Caliente, Chalatenango.

De acuerdo a la información proporcionada por el jefe de esta oficina fiscal Andrés Amaya, se tuvo conocimiento de los hechos mediante denuncia interpuesta por la madre de la víctima, en la cual manifestó que el 10 de mayo de 2017 se tuvo conocimiento que Umaña había intentado abusar de su hija.

En la declaración, la niña relató que ese día la mandaron al molino a hacer masa, pero como era un día festivo el molino se encontraba más lleno que de costumbre. Es así como ella decidió ir a dar una vuelta en el mercado que está muy cerca del molino, cuando el sujeto le salió al paso diciéndole que entrara al local donde él se encontraba y comenzó a agredirla.

En ese momento, el sujeto fue sorprendido por unos niños que vieron la bicicleta de ella afuera del local el cual estaba cerrado, le gritaron e inmediatamente dejó ir a la víctima, no sin antes decirle que no le contara a nadie lo sucedido. Ella por temor no dijo nada, pero la madrina de la niña se enteró en el mercado de lo que había sucedido y se lo comentó a los padres quienes al hablar con la menor les contó lo sucedido.

Durante la Investigación se recibió entrevistas de víctima y testigos, se practicó peritajes científicos, cámaras Gesell, entre otros.