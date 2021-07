MINSAL registra seis nuevas muertes por COVID-19 en El Salvador

El ministro de Salud, Francisco Alabi, afirmó que las Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados, presentadas por el Gobierno salvadoreño y aprobadas el pasado martes por la Asamblea Legislativa, no son un paso previo a una cuarentena, ya que solo se restringen actividades precisas, no esenciales.

“Esto no es una antesala a un cierre del país”, remarcó hoy en la entrevista matutina Frente a Frente, transmitida por Telecorporación Salvadoreña (TCS).

El funcionario dijo que la suspensión por 90 días de mítines, conciertos, eventos culturales y deportivos abiertos al público, así como la celebración de fiestas patronales, forma parte de las acciones para encontrar el punto de equilibrio que permita salir adelante de la pandemia, sin afectar las actividades cotidianas que generan el sustento diario de la población.

En tanto, reiteró que la forma más fácil de ganarle la batalla al COVID-19 es vacunándose; por lo que llamó, nuevamente, a la población a asistir a los puntos de vacunación para estar más protegidos ante el virus. Dijo que quienes no han sido vacunados no es por falta de cupo, sino porque han decidido no hacerlo.

A la vez, informó que el grupo etario mayor de 50 años es uno de los que no ha asistido en su totalidad a vacunarse, lo que se refleja en las letalidades que están registrándose, de personas correspondientes a ese sector. Felicitó a los jóvenes mayores de 18 años, quienes están acudiendo, desde el pasado lunes, con alegría y entusiasmo a vacunarse.