Ministro Rolando Castro responde a la Prensa Gráfica

Luego que el ministro de trabajo, Rolando Castro, publicara en sus redes parte de un entramado mediático, dirigido por el empresario Roberto Dutriz, presidente del Grupo Dutriz, el medio publicó una nota en donde afirman que el Ministro “lanzó amenazas contra el director de la Prensa Gráfica”.

El Ministro, quien en las últimas horas ha sido atacado mediáticamente desde diferentes ángulos, respondió casi de inmediato.

“No he enviado ninguna amenaza contra Roberto Dutriz solo dije que voy a visibilizar el entramado mediático sucio que siempre elaboró con Fito Salume y también dije que por la pluma pagada de su panfleto LPG hay mucha gente inocente con procesos judiciales”.

Y agregó en su publicación en redes sociales.

“Otros están en la cárcel y otros han fallecido y nunca limpiaron su imagen después que Dutriz se las ensució, debido a la publicación de su panfleto donde desnaturalizan la veracidad de los hechos.

Muchas personas víctimas de Roberto Dutriz y su panfleto me han buscado y me dicen que conformarán un “Comité de víctimas de La Prensa Grafica”, que han sido calumniados, injuriados y difamados por Roberto Dutriz y su panfleto y este comité me dicen que recurrirá a los tribunales competentes de este país”, afirmó el ministro Castro.

“Es por ello es que yo he dicho que Roberto Dutriz debe enfrentar la justicia. Siempre y cuando los tribunales competentes califiquen estos actos como delitos, yo estoy convencido que todo funcionario público o persona natural si comete delito,debe procesarse y si este es culpable debe ir a la cárcel. Sea quién sea”, advirtió en tono firme el ministro Castro.