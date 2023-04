Ministerio de Hacienda reitera que último día para declarar la renta es el próximo 2 de mayo

El Ministerio de Hacienda reiteró este viernes que el último día para declarar la renta es el próximo 2 de mayo.

Según la cartera de Estado, antes el periodo para presentar el trámite finaliza el 30 de abril, pero este año es una fecha no hábil.

«Queremos ser bien claros: no hay prórroga después de ese periodo, no lo podemos hacer porque eso implica una normativa y estaríamos incentivando la cultura del no pago», afirmó el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya en rueda de prensa.

Agregó Zelaya que «no hay prórroga después de ese periodo, no lo pueden hacer porque eso implica una normativa y estaríamos incentivando la cultura del no pago.»

#FinanzasPúblicas | "Tanto el IVA como la renta marchan bastante bien, considerando la crisis global. La dinámica de crecimiento económico en el país se mantiene bien y la recaudación también así lo indica": ministro de @HaciendaSV, @AlejandroZelay9. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/hVzDD0rwnS — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) April 28, 2023

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...