Mario Ponce reprocha a Norma Quijano el despido de empleados legislativos que tuvieron que ser reinstalados

El presidente de la Asamblea, el pecenista Mario Ponce, recordó que el extitular de ese órgano del Estado, el arenero Norman Quijano, despidió a cerca de 84 empleados durante su administración, los cuales debieron ser reubicados por el nuevo presidente a raíz de demandas judiciales.

“Tú no puedes resolver los entuertos mal hechos en el pasado. Me ha tocado reinstalar a toda la gente que separó el doctor Quijano en el pasado. Es una situación complicada que no puedes venir y ordenar de la noche a la mañana”, sostuvo el legislador.

Quijano fue presidente del Congreso desde el 1 de mayo de 2018 hasta el 1 de noviembre de 2019, cuando fue sustituido por Ponce por un acuerdo entre ambos partidos.

El despido de los empleados legislativos le acarreó a Quijano varias demandas por violaciones a los derechos laborales, y muchos fueron reinstalados por Ponce gracias a presiones del sindicato de la Asamblea y por órdenes de restitución en juzgado de lo laboral.

Ponce aseguró que tuvo que cancelar tres meses de salarios caídos para los trabajadores que Quijano despidió, entre otros motivos, a partir de un proceso disciplinario, según dijo éste en su momento.

Ponce dio estas declaraciones en la entrevista Frente a Frente de TCS, donde también se quejó que el Ejecutivo esté suspendiendo los salarios de los diputados. “Esto nunca había ocurrido. El presupuesto legislativo es autónomo y nadie puede manipularlo”, sostuvo el pecenista.