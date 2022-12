Lotería Nacional llevó a cabo sorteo navideño

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES) hace un llamado a la población a abstenerse de realizar cualquier tipo de quema y tomar todas las medidas preventivas, para no causar incendios estructurales, en maleza, forestales o en puestos de pólvora.

Según el CBES, diariamente se están atendiendo entre cinco y seis incendios en maleza seca.

“Lo recomendable es quemar producto (pirotécnico) que no esté prohibido y no efectuar quemas, aunque por muy controladas que digamos que sean, no efectuarlas en este momento porque esto es lo que nos está provocando mucho incendio”, señaló el subdirector del Cuerpo de Bomberos, Erick Vásquez.

Aunque el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que las condiciones de vientos disminuirán de forma gradual este jueves, todavía se mantendrán algunas ráfagas que podrían representar un peligro en el tema de las quemas.

“El clima está muy propenso, las condiciones están para que puedan darse cualquiera de estos incendios. De igual manera, estamos en la etapa más complicada porque hay mucha quema de pólvora y esta pólvora en muchos de los casos es producto pirotécnico prohibido y esto llega a un lugar donde existe maleza y tenemos prácticamente un incendio seguro”, advirtió el subdirector.

Los días 24 y 25 de diciembre se atendieron 46 incendios, mientras que en las mismas fechas del 2021 se atendieron 58, aunque hubo una reducción de 12 siniestros, para las autoridades sigue siendo preocupante este tipo de hechos porque pone en peligro la vida de muchas personas. Asimismo, se pone en riesgo el patrimonio de las familias, la fauna y el medio ambiente.

Para evitar incendios se le recomienda a la población tomar todas las medidas de precaución si va a quemar pólvora y abstenerse de realizar acciones que pongan en riesgo su vida. Evite hacer fogatas, revise el sistema eléctrico de su vehículo, desconecte sus equipos eléctricos al salir de casa y no tire colillas de cigarros cerca de maleza.

El Cuerpo de Bomberos y todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil están en un constante monitoreo para dar respuesta oportuna a cualquier emergencia que sea reportada a los números habilitados a la población.

