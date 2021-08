FGR apela resolución de Cámara 1o. de lo Penal que dio impunidad a Norman Quijano

Esta mañana la Fiscalía General de la República (FGR) presentó recurso de revocatoria ante la Cámara Primero de lo Penal, de la 1° Sección del Centro, contra la resolución que dejó sin efecto la orden de captura en contra del arenero Norman Quijano, acusado por los delitos de fraude electoral al negociar con pandillas votos para ser presidente de la república en 2014.

Los magistrados de dicha cámara alegaron que habría que esperar el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia sobre su inmunidad parlamentaria por su llegada al PARLACEN.

Sin embargo, Quijano huyó el mismo día que terminó su labor como diputado de la Asamblea Legislativa, viernes 30 de abril, y no hubo ningún acto de juramentación como diputado del PARLACEN, por lo que ya no gozaba de fuero en el que se amparó por años para no ser procesado por los delitos de negociaciones ilícitas y fraude electoral.

En las negociaciones con grupos criminales, de las que la Fiscalía tiene pruebas testimoniales, videos, audios, participó también Ernesto Muyshondt, quien era vicepresidente de ideología.

En el recurso presentado se solicita: Revocar la decisión de efectuar la consulta a la Corte Centroamericana de Justicia; revocar la suspensión del proceso penal; y declarar no ha lugar la excepción de falta de acción y ordenar la continuación del proceso.

El fiscal del caso explicó que según el reglamento Quijano tomaría posesión de su cargo en el PARLACEN hasta el 28 de octubre, por lo que no goza de ningún fuero.