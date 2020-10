Extorsionistas de la MS son condenados a 16 años de cárcel

Retomando los registros históricos publicados por los periódicos digitales “EL FARO” y “LA PÁGINA” acerca de los movimientos societarios y financieros efectuados por el empresario de las harinas Adolfo Salume Artiñano, conocido como “Fito Salume”, que generan sospechas sobre una presunta comisión de delitos, utilizando Sociedades OFF SHORE, afincadas en Panamá, que está reconocido como un “paraíso fiscal”, el abogado Sergio Peñate interpuso ante la Unidad contra Lavado de Dinero de la FGR, denuncia penal para que se investigue las operaciones empresariales, financieras, transacciones monetarias y toda clase de disposición de bienes y activos vinculados con Fito Salume, con la finalidad de comprobar si se han cometido o no los delitos de Evasión Tributaria y Lavado de dinero.

El mismo día que se interpuso la denuncia contra Salume, Alejandro Zelaya, Ministro de Hacienda, mientras acudía también a interponer denuncias ante la Fiscalía General de la República, como parte del plan antievasores hizo del conocimiento público las intensiones del gobierno de El Salvador, en el sentido que: “Queremos anunciar que estamos afinando los últimos detalles para poner en marcha la Unidad que luchará contra la evasión de impuestos provenientes de los paraísos fiscales”

El abogado Peñate, comentando el plan propuesto por el Ministro de Hacienda, destacó la importancia de “diseñar un programa y política tributaria expansiva que termine de una vez por todas con las prácticas nocivas de ciertos “malos” empresarios, que utilizan toda clase de subterfugios para evadir impuestos, enviar esos fondos a paraísos fiscales y luego repatriarlos, como fondos “limpios” para seguir adquiriendo activos. Con lo que se completa el ciclo del blanqueamiento de capitales” Según el profesional del derecho, las publicaciones en las que basó su aviso a la FGR, precisamente destacan una operación sospechosa realizada por la Sociedad CONTINUUM OVERSEAS CORPORATION, S.A., representada legalmente por Fito Salume, en la adquisición de un apartamento de lujo, por la suma por la suma de Cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos noventa Dólares de los Estados Unidos de América (US $466,690.oo) situado en Condominios Puerta La Palma y corresponde al apartamento No. 39 del Polígono “C”, dentro de la zona privada de la Finca “El Espino”, jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. Inmueble que según denuncia que en su momento efectuó ASTRAM, fue adquirido para ser entregado por Salume, al Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Roberto Argueta, presuntamente como dádivas por resoluciones emitidas como parte de la Sala de lo Penal, lo que podría ser constitutivo de los delitos de Cohecho Activo y Cohecho Propio.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- son cuatro las características básicas que presentan los llamados “Paraísos Fiscales”: 1. La legislación del país no impone tributos o solo impone de forma nominal; 2. Falta de Transparencia financiera; 3. Las leyes vigentes no permiten o limitan el intercambio de información fiscal con otros países; y 4. Se permite a los residentes beneficiarse de rebajas impositivas a pesar que no desarrollen allí su actividad.

La Omisión de Investigación del Caso MOSSACK FONSECA por Douglas Meléndez

Peñate hizo mención que en el caso de los Paraísos Fiscales, todo ese sistema de ventajas y secretismos financieros a favor de las Sociedades Extranjeras, los países no actúan solos, sino que se valen de entidades como bancos, consultorías, bufetes de abogados y asesores fiscales que son los encargados de crear las “empresas pantallas”.

En abril de 2016, al estallar el escándalo de los Panamá Papers, se hizo público que uno de los que operaban bajo el amparo legal de MOSSACK FONSECA, como Agentes Residentes en Panamá, era Fito Salume. Como resultado del impacto internacional que la noticia tuvo, el entonces Fiscal General Douglas Arquímides Meléndez y el Jefe de la Unidad de Investigación Financiera -UIF-, Jorge Orlando Cortez, intervinieron las oficinas de MOSSACK FONSECA en El Salvador, haciendo un gran despliegue mediático que incluyó archivos, computadoras y otros dipositivos de almacenamiento, sin que finalmente se tuviera resultados de la indagación. En su momento, el medio digital “EL FARO” al realizar un recuento del periodo del Ex Fiscal Meléndez, destacó que uno de los fiscales asignados a los allanamientos de las oficinas de la firma panameña, fue Mario Henryk Ortiz, quien había actuado previamente como Notario de MOSSACK FONSECA, hecho que no generó internamente niguna verificación, viniendo a sumar en las irregulariades de las pesquisas, que provocaron la omisión de la investigación, por la que a la fecha tampoco se ha procedido contra Meléndez y el Ex Jefe UIF.

FITO SALUME, LAS OFF SHORE Y SU OFICINA DE “TRANSPARENCIA”

A la fecha Salume, tiene inscritas 36 sociedades OFF SHORE, aunque cambió de despachos legales, teniendo como actutales Agentes Residentes las firmas ROBLES & ROBLES y MORGAN & MORGAN.

En la denuncia, se detallan diligencias en El Salvador y Panamá, para establecer si se han cometido o no los delitos de Evasión Fiscal y Lavado de Dinero. Así como de la División de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio y Delitos Financieros de la PNC.

Los negocios de Fito Salume, se encuentran diversificados en rubros como fabricación de productos alimenticios, Comercialización de productos y marcas intenacionales, Restauración, Generación Eléctrica, Bebidas Carbonatadas, Medios Digitales, Medios de Comunicación (Televisión), Concesionarias de Vehículos, Servicios Financieros y Bancarios; y Equipos de Fútbol Profesional. Su crecimiento económico durante los últimos diez años ha sido exponencialmente fuerte.

Durante ese mismo periodo, Fito Salume se ha presentado a nivel nacional como un “supuesto” Adalid de la Transparencia, constituyendo a fecha 26 de julio de 2012, ante los oficios del Notario Julio Vides Borgwardt, la FUNDACIÓN TRANSPARENCIA integrada por la Sociedad INTERVALOR, S.A. DE C.V., representada legalmente por Fito Salume y por Belisario Artiga, actual colaborador de la Sala de lo Penal y Ex Fiscal General de la República, por tanto Artiga fue jefe en su momento de Douglas Meléndez. Sin embargo, las exigencias de transparencia que Salume ha exigido para otros, por ejemplo con las operaciones financieras y el origen de fondos de GUMARSAL, no son los mismos parámetros con los que pretende que se evalúen todas sus actividades de negocios.

En las TREINTA Y SEIS empresas inscritas en el Registro Mercantil de la República de Panamá, de las cuales se ha tenido conocimiento a la fecha, FITO SALUME aparece como Presidente o Director o Presidente/Director, tomando las decisiones financieras más importantes en cada una de las entidades mercantiles. Entre quienes forman parte de los directorios de cada una de las compañías, se encuentran: ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE (padre de FITO SALUME), FRANCISCO SOLA ZABANEH, FRANCISCO GARCÍA PRIETO, JORGE LUIS HERRERA, SALVADOR ENRIQUE PORTAL, SONIA CLEMENTINA LIÉVANO, entre otros. Sobre quienes también se solicita de forma implícita que se realicen las investigaciones financieras y penales correspondientes.

Aunque la creación de OFF SHORE no es ilegal, la forma en la que estas funcionan, es lo que produce sospechas, sobre todo tomando en cuenta que el núcleo de todas las compañías es la empresa ABERLLEY INC, de la que sería último beneficiario Fito Salume. La mencionada compañía cuyo registro de sede en El Salvador, se ubica en 45 Avenida Sur # 435 de la Colonia Flor Blanca, San Salvador, habría movido en los últimos tiempos más de US $20 millones de Dólares.

A decir del abogado Peñate, el motivo de ejercer su deber ciudadano, es que la evasión fiscal y el lavado de dinero son conductas que afectan a El Salvador, ya que los pocos recursos con que se cuentan, son distraidos a otros países, produciendo beneficios patrimoniales injustos para los que así operan. De manera que su intención únicamente es que se realicen los análisis tributarios y financieros exhaustivos que corroboren cuál es la situación legal de Salume y sus compañías.