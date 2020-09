Guillermo Hasbún: “Lo incomodo del ‘periodismo incómodo’ es cuando manipulan la verdad”

El presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), Guillermo Hasbún, hizo un llamado al ‘periodismo incomodo’ para que “no se vendan” y que no manipulen la verdad.

Hasbún dijo que “lo incomodo del ‘periodismo incómodo’ es cuando manipulan la verdad al ser financiados por gente como George Soros, acusado de trabajar para dividir y ‘desmantelar’ naciones, para arrebatar el poder a ciudadanos”.

Según Hasbún, esa misma agenda de Soros “es la que vemos en los pseudo medios que se dicen llamar ‘periodismo incómodo’ en El Salvador, interesados en desestabilizar, dividir y crear caos”.

“¿Quién dice que la verdad no vende? Como un ‘simple youtuber’, mi canal ha alcanzado casi 500 millones de visitas. Nadie me patrocinaba, no tenía ninguna agenda, más que exponer la verdad”, explico el funcionario.

Por esa razón, el presidente de CIFCO les aconsejo que no se vendan. “Mi consejo: no se vendan a los intereses de oscuros personajes. Decir la verdad sí vende y es lo que nuestra gente merece, lo que El Salvador necesita”, expuso Hasbún.