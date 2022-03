Gobierno abre segunda convocatoria para pertenecer al Cuerpo de Bomberos

Una persona resultó lesionada en un accidente de tránsito ocurrido hoy por la mañana en la carretera que conecta desde la frontera El Amatillo, en Pasaquina a la ciudad de La Unión, en el sector del caserío El Tortol, en el cantón Pavana, de San Alejo, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

En el percance vial, se vieron involucrados un furgón que se dedica al transporte de bebidas y un vehículo tipo pick-up de un obrero que reside en la zona donde se registró el percance, y quien fue que resultó con lesiones en diferentes partes del cuerpo.

«El pick-up rojo venía adelante y el furgón venía atrás, pero bien cerca, y cuando el pick-up quiso meterse para un molino que está acá cerca, el motorista ya no se pudo detener y lo hizo sacado de la calle y el cajón del furgón se barrió», relató Samuel Sánchez, quien presenció el percance.

La persona lesionada fue identificada como Andrés Cruz, de aproximadamente 40 años, quien al momento del percance se dirigía a moler maíz, pero las autoridades de salud confirmaron que su condición era estable.

A causa de este accidente de tránsito, el tráfico vehicular fue bloqueado durante tres horas, debido a que el furgón quedó cruzado en ambos carriles de la vía. La causa del percance se determinó como una colisión por alcance, pues el conductor del furgón no guardó la distancia respectiva.

«El conductor del vehículo no se percató que yo venía detrás y no puso no siquiera la vía, para que yo viera que iba cruzar. El primero se hizo a la orilla, pero a la misma vez se volvió incorporar invadiendo los dos carriles y yo queriendo quitar el golpe lo quise rebasar, pero él siempre siguió su marcha», aseguró Marlon Castillo, conductor del furgón.