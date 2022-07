Fuerza Armada incorporará 1,400 nuevos efectivos para reforzar el Plan Control Territorial

Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele trabaja en la reparación y refuerzo de estructuras en centros escolares que presentan daños tras el paso de Bonnie, aprovechando que los estudiantes no están acudiendo a clases presenciales, como medida preventiva ante la persistencia de la lluvia.

“Nos hemos desplazado a los centros escolares a darle el mantenimiento necesario para que cuando regresen a clases estén en buenas condiciones. El deterioro que heredamos en la infraestructura escolar es grande y nosotros lo hemos vuelto nuestra responsabilidad”, afirmó el ministro interino de Educación, Mauricio Pineda.

Algunas escuelas que son intervenidas por las cuadrillas del Ministerio de Educación son: Centro Escolar (C.E.) Complejo Educativo Hacienda Metalío y C. E. Caserío El Porvenir, de Acajutla (Sonsonate); C. E. San Luis Gonzaga, de Santa Tecla (La Libertad); C. E. John F. Kennedy, colonia Santa Lucía, en Ilopango (San Salvador); C. E. Cantón Sitio Viejo, de Ilobasco (Cabañas), entre otras.

Las clases fueron suspendidas el 4 de julio, tras el mensaje del Presidente Bukele, como medida preventiva ante la tormenta Bonnie y la amenaza de otra onda tropical, la suspensión fue extendida a este miércoles.

El Ministerio de Educación giró instrucciones a los directores departamentales para asegurar que los centros públicos y privados, y universidades, continúen con clases suspendidas, de no cumplir esta disposición, serán sancionados, apuntó el ministro.

El Gobierno seguirá revisando la situación escolar, para dejar una infraestructura renovada y adecuada para un aprendizaje más efectivo. El pasado 27 de junio, se lanzó la licitación para diseñar y mejorar 50 centros educativos en municipios pobres de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión.