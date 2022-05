Fuerza Armada de El Salvador refuerza filtros contra mareros que intentan infiltrarse

El Salvador participa en la 75° Asamblea Mundial de la Salud que se celebra en Ginebra, Suiza, denominada «Salud para la paz, paz para la salud», que pone a la salud en un contexto de conflictos, desigualdades, crisis climática y pandemias.

En representación de El Salvador asiste el ministro de Salud, Francisco Alabi, acompañado por el director del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), Carlos Nuñez, quienes expondrán su perspectiva acerca del tema y brindarán un panorama sobre la situación de salud en el país, en la fecha que les asignen, entre el 22 y 28 de mayo.

Nuestro Ministro @FranAlabi y el director de @Fosaludoficial, @DrCnunez participan de la 75° Asamblea Mundial de la Salud de la @WHO.



Este año, la sesión se enfoca en aprovechar la ciencia, datos, tecnología e innovación para lograr: "Salud para la paz, paz para la salud".



🇸🇻🌎 pic.twitter.com/oDFu6DAGxJ — Ministerio de Salud (@SaludSV) May 22, 2022

De acuerdo con las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la importancia de esta asamblea radica en la necesidad de construir un planeta sano y pacífico aprovechando la ciencia, los datos, la tecnología y la innovación.

La Asamblea se realiza de forma presencial, después de dos años cuando las ediciones 73° y 74° se celebraron de manera virtual, como medida preventiva ante la emergencia por la pandemia de la COVID-19.

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, habló sobre la situación mundial de la COVID-19 en su discurso inaugural y destacó que «ciertamente, no ha terminado. Sé que no es el mensaje que quieren oír, tampoco el que quiero dar, (…) pero no acabará hasta que lo haya hecho en todos los países».

La primera jornada de la Asamblea se realizó con un segmento de alto nivel en el que intervinieron jefes de Estado, invitados especiales y la presentación de los Premios de Salud del director general.

Los asistentes debatirán las prioridades de la salud pública en una serie de mesas redondas estratégicas que serán transmitidas en formato virtual.

A la Asamblea Mundial de la Salud acuden 194 estados que son miembros de la OMS que es el órgano máximo decisorio, que establece las políticas de organización y aprueba el presupuesto.