Francisco Alabi: “Todos estamos en riesgo de adquirir la enfermedad, y sobre todo que estamos en circulación masiva del virus”

El ministro de Salud, Francisco Alabi, reiteró que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha dotado de los equipos de bioseguridad adecuados al personal sanitario que trabaja en primera línea de la pandemia salvando vidas.

El funcionario aseguró que se aplican los protocolos internacionales en el manejo de pacientes de COVID-19, aun así, el riesgo de ser alcanzado por el virus persiste debido al nivel de exposición.

“El personal de salud que trabaja en primera línea es el que ha estado directamente relacionado al manejo de los pacientes con COVID-19, todos estamos en riesgo de adquirir la enfermedad, y sobre todo cuando nos encontramos en un punto de circulación masiva del virus”, expresó.

Al mismo tiempo, agreró: “En todo el mundo se lamenta el fallecimiento de personal sanitario en esta pandemia por salvaguardar la vida de otros ciudadanos”.

“Seguimos desempeñando las funciones, no quisiéramos que ningún sanitario perdiera la vida, pero debemos comprender que no podemos manejar de manera tendenciosa la información para generar un concepto que no es adecuado”, aclaró.

Según los datos oficiales del Ministerio de Salud (MINSAL), la semana pasada, se tenía el registro de 18 médicos fallecidos pertenecientes al sistema de salud pública; 24 del sistema privado y 11 que estaban en situación de retiro (jubilados).