FOTOS | Pandilleros y sus «jainas» son capturados en Lourdes, Colón

Solo 12 pacientes ingresados son los que registra el Hospital El Salvador, según detalló esta mañana el ministro de Salud, Francisco Alabi, una situación que atribuyó al buen manejo de la pandemia en el país y que permite tener condiciones favorables en comparación con otras naciones.

El ministro Alabi dijo que la implementación y amplia cobertura de la vacunación contra el virus que se desarrolla desde el pasado 17 de febrero de 2021 han generado que la afectación de la COVID-19 disminuya.

«Gracias a esa situación, El Salvador está con la estadística epidemiológica de COVID-19 como estamos observando: 12 pacientes en el Hospital El Salvador. De verdad a mí me da alegría ver esa cantidad de pacientes porque cada decisión, cada decisión difícil que no tocó enfrentar a todos los salvadoreños ha tenido un resultado que puede ser medible, y el hospital está vacío», señaló Alabi.

De igual manera, señaló que la cantidad de casos confirmados han disminuido y el país atraviesa por uno de los puntos más bajo de la pandemia, luego de haber superado la llegada de ómicron.

«En la medida van pasando de las pandemia y van llegando las subvariantes de las pandemias, la característica usual, no digo que el 100 %, pero lo usual es que cada vez sean menos agresivas en intensidad o en complicaciones, hace que las personas tengan menos hospitalizaciones, porque el virus quiere sobrevivir», agregó el funcionario.

Son estas condiciones las que permitieron que el país adoptase el uso voluntario de la mascarilla, ya que El Salvador cumple con los parámetros establecidos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés): la cantidad de casos positivos, cantidad de ingresos hospitalarios, porcentaje de camas utilizadas por casos.

Alabi explicó que el uso de mascarilla deber ser acorde al nivel de riesgo individual que cada persona tenga, si es de bajo riesgo solo debe completar el esquema de vacunación y si tiene dudas hacerse una prueba; si es de riesgo moderado (con comorbilidades) esquema completo de vacunación, hacerse una prueba PCR y utilizar mascarilla; y si es de alto riesgo, usar mascarilla.

Asimismo, subrayó que, aunque el uso de la mascarilla no es obligatorio, esto no significa que la población debe dejar de lado la vacunación contra el virus, por el contrario, exhortó a los salvadoreños a cumplir con la aplicación de la cuarta dosis.

«El tema de la vacunación es clave, a pesar de que la obligatoriedad del uso de la mascarilla ya no está, eso no debe interpretarse como no completemos nuestro esquema de vacunación. La cuarta dosis va a continuar, está disponible para la población, solo tiene que acercarse a uno de los puntos», indicó el titular de Salud.