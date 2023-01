FOTOS | Familia es liberada de entre los hierros retorcidos de su vehículo en Quezaltepeque, La Libertad

El Viceministerio de Transporte (VMT) ha continuado hoy con los controles antidoping en las principales carreteras y puntos estratégicos del país para sacar de circulación a conductores en estado de ebriedad y garantizar vías más seguras para la población.



El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, se trasladó este 1 de enero a la carretera al Puerto de La Libertad para verificar la instalación de uno de los puntos de control antidoping.

El Ministro @RomeoHerrera1 supervisa uno de los puntos de control antidoping que instalamos en las principales carreteras del país. pic.twitter.com/0WbZQeLaiO — VMT (@VMTElSalvador) January 1, 2023

Para prevenir los accidentes de tránsito han recomendado a los conductores no distraerse al volante, no exceder los límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad, no invadir carril y acatar las señales de tránsito.

“Comenzamos el año con controles en las carreteras de nuestro país, con el objetivo de garantizar que la población se movilice de una forma ágil y segura a diferentes destinos turísticos”, Ministro @RomeoHerrera1. pic.twitter.com/t1nWph1W3D — Ministerio de Obras Públicas (@ObrasPublicasSV) January 1, 2023

La Policía Nacional Civil junto a los inspectores y gestores de tráfico se mantienen monitoreando diferentes accesos y salidas al área metropolitana de San Salvador y otros puntos para que se respete los límites de velocidad y hacer cumplir la normativa de tránsito.

Según Rodríguez, al comparar los años 2021 y 2022 hubo una reducción del 7.1% de accidentes de tránsito, ya que hubo 1,333 menos.

«Si nosotros comparamos de enero a diciembre del año 2022 versus el año 2021 tuvimos un 7.1% menos de accidentes viales en las diferentes carreteras lo cual equivale a 1,333 accidentes menos. Esto es un logro importante porque el parque vehicular ha crecido en un 7.6%» sostuvo el titular de Obras Públicas.

La presencia en las carreteras busca reducir los accidentes viales, solo en el año 2022 hubo más de 500 accidentes provocados por conductores peligrosos.

«Si bien es cierto el número de accidentes viales por conducir bajo los efectos del alcohol fue menor en el año 2022 versus el año 2021, aún así tuvimos 500 accidentes lo cual es algo que se puede evitar si las personas toman conciencia y no hacen ese tipo de acciones», expresó el ministro.

En la temporada de fin de año también se ha estado brindando colaboración en las carreteras a través del servicio «MOP te asiste», las personas que han tenido alguna emergencia en las carreteras han llamado al 2510-0199.

Esta asistencia para conductores comenzó el 1 de diciembre y finalizará mañana que es el último día de vacaciones para el sector público y privado.

