Exfiscal, Douglas Meléndez, omitió investigación contra exfuncionarios que habrían recibido sobresueldos en el gobierno del presidente Saca, señala abogada penalista

La abogada penalista Tania Pastor hace serios señalamientos en contra del exfiscal de la República Douglas Meléndez de omitir la investigación en contra de los señalados por el expresidente Elías Antonio Saca, de recibir sobresueldos en las que se encuentran miembros de su gabinete, ministros y viceministros durante su administración. Saca fue el primer presidente de El Salvador, en sentarse en el banquillo de los acusados y de confesar haber cometido actos de corrupción durante su mandato.

“Saca reveló que pagaba de $5 mil a $10 mil como sobresueldos a exfuncionarios de su gobierno. Esto incluye a quienes fueron miembros de su gabinete, gabinete ampliado y comisionados presidenciales (Ministros y Viceministros)”, expresó la abogada en un hilo que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

La abogada dijo que “en ese Gabinete ampliado verán rostros de personas que hoy se rasgan las vestiduras denunciando corrupción…menos la de ellos.

Pueda que los Juicios por Enriquecimiento Ilícito prescriban, incluso las persecuciones penales. Pero Extinción de Dominio”, expuso.

Según Pastor el exfiscal tuvo oportunidad de desvelar la corrupción sobre escandalosos casos de corrupción que involucran a personeros de la derecha oligárquica pero omitió investigarlas, refiriéndose algunos señalados como: Gerardo Balzaretti Kriete, Guillermo Ávila Quehl, Antonio Salaverría, Eduardo Zablah Touché, Elías Antonio Saca, Juan Wright Castro, Roberto Rubio, Elmer Charlaix, Adelmo Rivas, René Figueroa, Miriam Mixco, Ana Vilma de Escobar, Rodrigo Ávila y César Funes, entre otros.

“Sigue vivo esperando un Fiscal General dispuesto a intentar recuperar todos esos dineros, incluso defraudados desde épocas de dolarización, venta de la banca o privatización de las pensiones.

La Fiscalía anterior, tuvo la histórica oportunidad de desvelar COMPLETA CORRUPCIÓN de sobresueldos. Pero no tuvo intención de preguntar a Saca o a Charlaix, a quiénes, cuánto y por cuánto tiempo le pagaron ilegalmente de nuestros impuestos y se enriquecieron injustamente.

No les interesó. Sólo buscaban condena, no recuperar fondos”, denunció Pastor. No obstante, la abogada expone que la fiscalía actual todavía tiene un año para dar respuesta.

“Yo no pierdo la esperanza que les quiten la máscara a algunos adalides actuales defensores de la Constitución y de nuestras leyes, o sobre todo de nuestros dineros, que aparecen en esa foto de gabinete ampliado y en las de otros ex Mandatarios, y que están en esas listas filtradas de personajes que recibieron sobresueldos de hasta más de 10 mil dólares mensuales”, expuso, la abogada.

Entre estos funcionarios que hace alusión la abogada se encuentran el diputado Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien según la reciente publicación de La Página, habría recibido dinero de la partida secreta durante la gestión presidencial de Mauricio Funes, de una suma de 2 millones de dólares, caso que también debió ser incluido en las investigaciones que omitió el exfical Douglas Meléndez.