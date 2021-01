EUA anticipa un fuerte lazo con El Salvador ante el cambio de presidente y prevé grandes beneficios para el país

Este 20 de enero, el ex senador y vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, será investido como el 47 ° presidente de los Estados Unidos. La presidencia de Biden devuelve la política exterior de Estados Unidos a una base más convencional basada en el multilateralismo y un énfasis renovado en temas que la administración Trump no consideró como prioridades. Afortunadamente para El Salvador, esos temas, en particular la lucha contra la corrupción y la promoción del desarrollo “verde” sostenible, son áreas en las que el Gobierno de Bukele ha asumido un liderazgo regional.

La cooperación entre los presidentes Bukele y Trump en temas como la lucha contra el crimen transfronterizo y la reducción de la inmigración ilegal ha profundizado la amistad entre nuestros países y ha posicionado a El Salvador para entablar una relación con el nuevo presidente de Estados Unidos que conducirá a inversiones generadoras de empleo con el objetivo final de eliminar la pobreza. Los esfuerzos de Bukele ya han logrado avances significativos en la reducción del tipo de crimen y violencia de pandillas que inhibieron la inversión en el pasado.

El compromiso del presidente Bukele de combatir la violencia de las pandillas ha resultado en una reducción dramática del crimen, dando a los salvadoreños una mayor libertad para perseguir sus vocaciones y mejorando la calidad de vida en vecindarios previamente controlados por delincuentes. Un compromiso similar con el desarrollo ambientalmente sostenible y la energía renovable ayudará a forjar una relación constructiva con la Administración de Biden como EE. UU. El Ejecutivo lanza una política exterior que incluirá estos temas “verdes” en todas sus políticas e iniciativas. El nombramiento del exsecretario de Estado John Kerry como “zar” del medio ambiente es una indicación de la importancia del tema para Biden.

Una revisión del historial ambiental de la Administración de Bukele revela un gobierno que, en poco tiempo, llevó al país a expandir la generación de energía hidroeléctrica, reemplazando los combustibles fósiles por energía limpia para alimentar los hogares y negocios del país. La energía solar es perfecta para el soleado El Salvador y su creciente importancia en el país es consistente con los objetivos globales de reducir las emisiones de carbono. Al desarrollar una industria turística alrededor de los idílicos lugares para surfear en El Salvador y garantizar que el desarrollo sea “verde” y sostenible, demuestra que el gobierno actual aplica su compromiso ambiental en todas las industrias y actividades.

Los beneficios para El Salvador son claros. Ninguna región comprende mejor el impacto del cambio climático que Centroamérica, donde la intensidad de las tormentas ha aumentado a niveles aún más peligrosos, causando daños prolíficos, cobrando vidas, destruyendo economías y contribuyendo al éxodo de centroamericanos hacia el norte.

Los salvadoreños deben estar orgullosos de disfrutar del liderazgo de un presidente que sabe cómo trabajar pragmáticamente en temas de interés mundial, convirtiendo su amistad y cooperación con la Administración Trump en una sinergia temprana con el presidente entrante de los Estados Unidos, Joe Biden.

En Washington, estamos entusiasmados de trabajar con los gobiernos y el sector privado de El Salvador y Estados Unidos en una agenda de desarrollo que traerá dividendos a la gente de ambos países. Se espera que el presidente Biden lance un ambicioso plan para Centroamérica centrado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Los esfuerzos del presidente Bukele colocan a su país en la posición más favorable para asegurar las ventajas de este plan, que incluyen la movilización de inversión privada y asistencia significativa para ayudar a reducir la pobreza. El cambio de administraciones presidenciales en los EE. UU. Puede verse como un desarrollo positivo para El Salvador, no porque un presidente sea necesariamente mejor que el otro, sino porque el presidente Bukele ha construido una relación con EE. UU. Basada en objetivos compartidos que trascienden la política y los enfoques sobre la mejora de la condición humana.