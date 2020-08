Ernesto Sanabria a ex reportera de medio digital: “Desde ya te responsabilizo por cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia”

“Como siempre, Carmen Rodríguez tiras la piedra y escondes la mano. Borraste el tuit donde revelaste mis datos personales, # de DUI, dirección, firma, nombres de mis padres. También afirmabas que tengo procesos por violencia con un documento que no tiene relación”, reprochó el Secretario de la Presidencia, Ernesto Sanabria, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Al mismo tiempo, le dijo: “Desde ya te responsabilizo por cualquier cosa q me pase a mí o a mi familia, por cualquier uso indebido de mis datos o falsificación de mi firma. No deberías esconderte en el periodismo para violar mi intimidad y difamarme afirmando que tengo procesos abiertos, cuando no es así”

Como siempre, @LaRodriguezCJ, tirás la piedra y escondés la mano. Borraste el tuit donde revelaste mis datos personales, # de DUI, dirección, firma, nombres de mis padres. También afirmabas que tengo procesos por violencia con un documento que no tiene relación. pic.twitter.com/lk2ncEBvRp — Neto Sanabria (@NSanabria7) August 19, 2020

Minutos más tarde, Carlos Hermann Bruch, se solidarizó con Sanabria, por lo delicado que resulta publicar este tipo de datos.

“Ese no es periodismo. Eso es desesperación de una ultraderecha y títeres de la prostituida prensa bailándoles cual vedettes. Una vergüenza de danza a lo taiboleras” escribió.