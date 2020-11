Testigo con criterio de oportunidad: “Órdenes para cometer los ilícitos salían de un penal”

Hace un par de meses quedó al descubierto una impactante historia en Colombia, una niña indígena de sólo 12 años fue abusada sexualmente por soldados en la comunidad de Risaralda, y hoy se conoció el testimonio de la pequeña.

La Fiscalía – de acuerdo a lo que informa RCN, escuchó el testimonio de Campo Elías Ochoa, que trabaja en Medicina Legal desde hace 23 años, quien aseguró que cuando examinó a la menor, ella estaba con los signos de alerta normales, memoria adecuada, sin cambios en su estado de ánimo y su narración fue coherente y en español.

EL TESTIMONIO DE LA NIÑA DE 12 AÑOS

“Por la mañana me fui a la escuela a coger guayabas, a eso de las 6 p. m. el comandante me dijo que me fuera a la casa, yo iba para la casa, pero más abajito un soldado me llamó. Él se llamada Juan, yo fui para donde él estaba y empezó a tocarme, yo le dije que no quería y se puso a hacerme cosas”.

“Al ratico llegaron los otros soldados, eran nueve personas, todos tenían uniforme de soldado, yo solo pude verle la cara a tres de ellos, como era oscuro, no veía muy bien. Cuando acababa uno, seguía el otro. Todos, los nueve lo hicieron. Uno de ellos me tapó la boca para que no gritara, ellos me decían que no le dijera a nadie, que eso era un secreto”.

“Cuando acabaron me dijeron que no me fuera para la casa y ellos me hicieron un cambuche para que yo me acostara a dormir”.

“Como a las 5 de la mañana yo me desperté y un soldado que es amigo mío, él no me hizo nada, me acompañó para mi casa, yo no entré porque me daba miedo que mi mamá me regañara. Luego me vio mi hermana y mi sobrina y me preguntó qué estaba haciendo y yo les conté todo, luego a mi mamá”.