Enfrentamiento en Moncagua deja un pandillero muerto

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aclaró que para la asignación del FODES para las municipalidades tiene dos bases legales que se contradicen. “$75 millones es el 30% de $250 millones, no de los $197.4 millones que asignaron los diputados”, detalló el titular durante la entrevista Frente a Frente.

Además, dijo que como titular de Hacienda no tiene nada en contra de los alcaldes, pero se están equivocando a la persona que deben exigirle los fondos FODES. “Es con sus propios diputados”, aseguró Zelaya en declaraciones a medios tras salir de la entrevista.

“Los $75 millones para las alcaldías siempre han estado disponibles, yo siempre lo he dicho, pero el decreto (legislativo) 728 que asignó $197.4 millones no es congruente con el decreto (legislativo) 608 que me dice que debo de entregar el 30% de fondos a las alcaldías”, puntualizó el ministro de Hacienda.

Agregó que en varias ocasiones ha pedido reunirse con los alcaldes agrupados en COMURES y con los legisladores, y que incluso los llamó al Ministerio de Hacienda, pero que se negaron a asistir. La reunión se desarrolló el 10 de octubre pasado únicamente con la presencia de algunos diputados de GANA, PCN, Reynaldo Carballo del PDC y el diputado no partidario, pero sin ningún alcalde.