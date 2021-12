Ella era Esmeralda, joven que se suicidó en su vivienda en Morazán

En nuestra última reunión, la ex encargada de negocios de EEUU, Jean Manes, me pidió 4 cosas:



1. La liberación de Ernesto Muyshondt.

2. La no reelección del Fiscal General Rodolfo Delgado.

3. El compromiso no tocar a dos personas: Alfredo Cristiani y Douglas Meléndez.



Sigue…