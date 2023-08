El Salvador suma seis días con cero homicidios en agosto 2023

La canciller salvadoreña, Alexandra Hill, sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con el objetivo de abordar temas de inmigración.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, uno de los objetivos del encuentro fue expandir las vías legales para abordar esta situación regional.

