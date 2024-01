El precio del bitcoin se mantiene al alza y cotiza alrededor de los $47,000

El bitcóin se cotiza en $46,905 hasta las 2:47 p.m. de este lunes, empujado por las expectativas de los mercados sobre la posible aprobación de los fondos cotizados (ETF) al contado que siguen al criptoactivo por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), según datos de CoinMarketCap.

Muchos entusiastas de la criptomoneda dan por sentado que la SEC dará luz verde el próximo 10 de enero a varios de los 14 ETF de bitcóin (activos financieros que replican los movimientos de un índice en los mercados secundarios) que han solicitado aprobación, por lo que han adquirido satoshis a la espera de que el evento impulse aún más el precio.

El aumento de estos días tiene que ver en gran parte por esa compra generada por la expectativa, sin embargo, el alza considerable vendría a partir del lanzamiento de los fondos indexados, ya que estos llevarían de forma inmediata una gran cantidad de capital (demanda) al mercado.

Guillermo Contreras, CEO de Ditobanx, una fintech salvadoreña basada en bitcóin, explicó a este medio que incrementar de esa forma la demanda, hace que la cotización del criptoactivo -que es una moneda deflacionaria, es decir, que tiene un límite de emisión- suba.

En la práctica, los interesados llevan su capital en moneda fiduciaria a las empresas dueñas de los fondos, estas compran el bitcóin y otorgan una serie de acciones a los inversionistas que equivalen a la tenencia del criptoactivo. El fondo seguirá el rumbo de bitcóin, pero las personas o compañías no habrán invertido directamente en el activo digital.

«Los ETF van a permitir que las instituciones o inversores tengan exposición al bitcóin de forma indirecta, a través de un fondo, confiando en el fondo. Muchas de las grandes empresas y corporaciones no entran a bitcóin porque no lo conocen, les da miedo, no saben cómo utilizar una “wallet”, pero sí viene un tercero que les dé el servicio y les diga: “dame los dólares y despreocupate, pero vas a estar expuesto a bitcóin”, les motivará a ingresar capitales muy grandes», apuntó.

Por su parte, Max Keiser, uno de los promotores e inversores de bitcóin más conocidos en el mundo y «chairman» de Volcano Energy, consideró que los ETF harán que las grandes compañías de inversión tradicionales se vuelvan en una especie de vehículo para el bitcóin.

Buy on the rumor, buy on the news! #Bitcoin — Max Keiser (@maxkeiser) January 8, 2024

«La aprobación del ETF de bitcóin al contado o “spot” significa que Wall Street se convierte en el dron de bitcóin. Los compradores de bitcóin o “hodlers” tendrán a BlackRock -una empresa multinacional de inversión que ha solicitado un ETF- y Jamie Dimon -presidente de JP Morgan Chase- trabajando para ellos. Nosotros, los inversores minoristas, lideramos Wall Street por primera vez […] El ETF del mercado al contado tiene una amplia idoneidad e interés minorista», apuntó.

Por otro lado, Keiser afirmó que el mercado bajista ha llegado a su fin y que este 2024 se verá una subida resultado de otros eventos como el «halving», que tendrá lugar en abril de 2024 y que reducirá a la mitad las recompensas para los mineros, lo que significa que hay menos bitcóin nuevos en circulación y se vuelven más caras las monedas.

«La regla general a seguir es tres años arriba y un año abajo. Bitcóin está entrando ahora en un período de 3 años de crecimiento. Sí, el mercado bajista ha terminado», precisó.

En el mismo sentido, Contreras señaló que con o sin ETF, bitcóin seguirá creciendo, pues la adopción sigue en aumento y cada vez más empresas están habilitando productos para utilizar el criptoactivo.

«No necesitamos de los ETF para comprar bitcóin. Creo que es una de las maravillas más grandes de la tecnología, lo podés comprar directamente, no tenés que pasar por BlackRock. La demanda de bitcóin va a seguir creciendo con o sin ETF», agregó.