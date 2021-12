Conozca las condiciones del clima para este miércoles en El Salvador

El ministro de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Rolando Castro, informó que, hasta el lunes 20 de diciembre, entre el 90 y el 95 % de las empresas habían entregado el aguinaldo a sus empleados.

«Todavía es muy temprano decir que vamos a sancionar porque la fecha en la que vence el plazo por mandado de ley es el 20 de diciembre. No puedo penar a una empresa hasta ahora [ayer 20 de diciembre] a una compañía que no haya entregado el aguinaldo, pasado las 12 de la noche inicia el proceso para a todas aquellas que no hayan cancelado», explicó el funcionario.

Castro sumó que el otro 5 % que no lo había entregado a esa fecha argumentaron que la liquidación se haría ayer 20 de diciembre en horas laborales. «Con las inspecciones que realizaremos vamos a hacer una sanción a las empresas que no hayan pagado», aseguró.

Por otra parte, agregó que las inspecciones también se realizarán a las instituciones de Estado y que en las próximas 48 y 72 horas estarán presentando el informe final de los primeros procesos sancionatorios con las empresas que no cumplieron.