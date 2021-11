Conductor de pipa muere al volcar sobre una vivienda en Acajutla, Sonsonate

En las últimas horas ha comenzado a circular en las redes sociales un video donde se observa como un sujeto tira al suelo y golpea a una indefensa mujer.

En el video, que dura cerca de un minuto, se puede apreciar como el sujeto desconocido discute con la mujer, luego le echa zancadilla y posteriormente le da un puñetazo en el rostro.

Aunque la persona que publicó el video no especificó en qué parte del país tuvo lugar la detestable acción, algunos usuarios de las redes sociales afirmaron que fue en la ciudad de San Miguel.

#Viral || Circula en redes sociales este video donde un sujeto agrede a una mujer en la vía pública. El video ha causado indignación entre los internautas.



Se desconoce el lugar donde ocurrió el hecho. pic.twitter.com/9leJb2n6q5 — Diario La Huella (@LaHuellaSV) November 5, 2021

“La mujer debe de denunciar ya es demasiado no sé porque se dejan que las maltraten o están así por sus hijos, creo que no vale la pena que la están golpeando por sus hijos y no llegar hasta que él la mate”, dijo un usuario de Twitter al ver el lamentable video.

Ayer, un video similar surgió en las redes sociales, donde se observaba como un hombre golpeaba a una mujer y un niño a la orilla de la carretera en el municipio de San Rafael Oriente, San Miguel.