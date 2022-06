Capturan a palabrero que posee récord delictivo desde el año 1998

Foto: Asamblea Legislativa

El coordinador del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Christian Guevara denunció que Lidia Raquel Serrano Acosta, diputada suplente de René Portillo Cuadra es la esposa de uno de los encargados de negociar la tregua entre pandillas en el municipio de Ilopango, en la gestión municipal del exalcalde de ARENA, Salvador Ruano.

Si quieren averiguar algo los de El Faro y Amnistía Internacional acá les dejo algo sobre sus actuales socios y aliados… pic.twitter.com/oswF8olkKG — Christian Guevara 🇸🇻 (@ChrisGuevaraG) June 3, 2022

«Lo que no es sabido es que su [diputada] suplente [de René Portillo Cuadra] es esposa de uno de los encargados de negociar la tregua en Ilopango. Todo mundo sabe que René Portillo Cuadra fue la dupla de Norman Quijano, del que pesa la acusación de haberle dado $100,000 a las pandillas y de haber negociado vidas por votos», denunció Guevara en un video publicado en redes sociales.

Posteriormente, Guevara reafirmó: «Lo que no es sabido es que su suplente, su actual suplente, es esposa de uno de los encargados de negociar la tregua en Ilopango. ¿Y me va a venir a decir que no tiene actuales vínculos con las pandillas? La suplente de él, y está en acta de la alcaldía, de la época de Salvador Ruano, donde se acordaba darle dinero a los pandilleros y convertir a Ilopango en un municipio santuario. La actual suplente de Portillo Cuadra, la actual, no estoy hablando del pasado, estoy hablando de ahorita, y vienen a decir que ellos no tienen nada que ver con los pandilleros y que ellos no los defienden».

René Alfredo Portillo Cuadra recibe su credencial como diputado propietario por el departamento de #SanSalvador, y Lidia Raquel Serrano Acosta, como su diputada suplente. #GPARENA

#Legislatura20212024 pic.twitter.com/rqKn9z2NZX — Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) April 15, 2021

Según Guevara, la diputada suplente de Portillo Cuadra es esposa de Rogelio Díaz, quien fue concejal de la alcaldía de Ilopango en la gestión de Ruano. Díaz junto a un pandillero llamado Perro Loco o El Can, de nombre Edwin del Carmen Torres, firmaron la primera tregua entre pandillas en el 2013, agregó.

Por cierto, el pandillero alias Perro Loco ya fue detenido durante el Régimen de Excepción.



¿Será que les preocupa que suelte la información y por eso están pidiendo la liberación de los pandilleros? — Christian Guevara 🇸🇻 (@ChrisGuevaraG) June 3, 2022

Retomado de Diario El Salvador