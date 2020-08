Arturo Magaña asegura que recibió amenazas tras informar que asistiría el 9 febrero a la Asamblea Legislativa

El diputado del partido ARENA, Arturo Simeón Magaña, confirmó a medios de prensa que recibió amenazas de muerte por haber informado que asistiría al llamado que hizo el Consejo de Ministros a sesión plenaria del domingo 9 de febrero, con el objeto de aprobar 109 millones de dólares para el Plan Control Territorial.

Magaña, afirmó que en los próximos días acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia al respecto y se inicie una investigación para esclarecer los hechos.

“Desde que dije que acudiría a la Asamblea Legislativa por el llamado que hizo el Ejecutivo, desde ese momento comencé a recibir mensajes en mi vivienda sobre que algo me podía pasar y se me hacía ver de que no viniera”, indicó.

“Las amenazas fueron en contra de mi vida. Se me dijo que no viera a ese evento”, afirmó el diputado tricolor por el departamento de Ahuachapán.

En ese sentido dijo que el sistema de seguridad del país se activo ese domingo por la aglomeración de personas que había en los alrededores de la Asamblea y que por ese motivo se generó el despliegue de soldados y policías, “había que dar seguridad a las personas que estaban dentro y fuera del recinto legislativo. Podría darse un atentado a fin de culpar al Presidente de la República, Nayib Bukele Ortez”, explicó.

“A mí me amenazaron de muerte. No se quienes fueron y quiero que se investigue al respecto porque recibí cartas y mensajes en mi vivienda. Yo temía por mi vida y era lógico que se nos diera seguridad a los que acudiríamos a esa sesión plenaria”, detalló.

Sobre la interpelación que se está haciendo al ministro de Defensa, Arturo Simeón Magaña dijo que es una “payasada que ha montado el FMLN y el partido ARENA, y que se diga bien… de que lo está diciendo un miembro del partido ARENA”, recalcó, al tiempo que dijo que el resultado de esta interpelación es nulo por haberle negado el uso de la palabra.

“Deberíamos de crear comisiones para investigar la permuta de las armas y de las plazas fantasmas que hay en la Asamblea Legislativa”, puntualizó el diputado tricolor.