Alcalde Muyshondt pide ayuda a diputados por crisis de basura, cuando ha recibido más de $16 millones en cobros de tasa municipal

El alcalde de San Salvador por el partido ARENA, Ernesto Muyshondt, llegó a la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa para pedir apoyo por la crisis en la recolección de desechos sólidos que tiene en su comuna, alegando que es culpa del Gobierno central.

Muyshondt ha despilfarrado en gastos innecesarios el presupuesto que debería haber invertido en obras para la población. El edil gastó $360,000 en la compra de una bandera nacional que este día fue instalada en el redondel Masferrer, en la capital, cuando aún no ha pagado a tiempo el salario a más de 4,500 empleados y ha gastado alrededor de $500 mil en publicidad para la campaña electoral.

Además, tiene una deuda millonaria con diversos proveedores para la recolección y disposición de desechos sólidos. Sin embargo, en su ejercicio fiscal del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2018 recibió más de $16 millones de contribuciones por el servicio de recolección de la basura y parte de ello, tenía que transferirlo a la empresa Manejo Integran de Desechos Sólidos (MIDES).

“En dos años no ha pagado a la gran empresa, no ha pagado a las MYPES por dos años, no paga el ISSS, no paga a los trabajadores y por eso no hacemos la pregunta ¿dónde está el dinero?”, criticó el ministro de Trabajo, Rolando Castro y recalcó que “hoy el alcalde de San Salvador habla de un bloqueo, es irónico, mentiroso, cínico al culpar a los demás. Si fuera mínimamente decente y pagara lo que debe, tanto a los proveedores y a los trabajadores. En buen salvadoreño eso se llama sinvergüenza”, puntualizó.

La empresa MIDES informó que la alcaldía de San Salvador tiene facturas pendientes de pago por servicio brindados a la comuna, cuya deuda ya supera los $4 millones.