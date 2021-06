Abogada penalista salvadoreña: Carta al Señor Luis Almagro, Secretario General de la OEA

Como Salvadoreña me permito el derecho de expresarle a través de esta misiva, lo repugnante y humillante que ha sido para mí y para la gran mayoría de mis hermanos en mi país y en el mundo su aberrante actuación de contratar a Ernesto Muyshondt como asesor de la comisión que usted lidera, pues el sujeto a quien usted ha pretendido proteger al darle tal nombramiento, no es más que un vil delincuente, que actúa con desproporcionada maldad de generales desmesuradamente conocidas, quien ha negociado con las pandillas, a estos últimos por ley denominados terroristas, y su asesor se reunió en diferentes oportunidades para “acomodar intereses entre ellos”, y para beneficiar al corrupto partido de Alianza Republicana Nacionalista ARENA.

Usted ha visto sin duda una serie de videos que son mundialmente conocidos, donde este delincuente se encuentra totalmente cómodo ente sus iguales, negociando posibles nombres para poner en un posible gobierno de llegar a ganar las elecciones en el año 2014-2015, les ofrece beneficios carcelarios, además les entrega dinero, usted sabe perfectamente que todo ese actuar de este sujeto inescrupuloso y corrupto, fueron actos plenamente delictivos, porque reñían con la Ley, dichas reuniones fueron reconocidas públicamente por Ernesto Muyshondt en programas televisivos e incluso dijo no haberse arrepentido y que lo volvería a hacer, de ser necesario.

Estos actos delictivos le costaron sin duda alguna la vida, a muchas personas y llevo muchísimo dolor a miles de familias salvadoreñas, personalmente tengo a un sobrino en la ciudad de San Miguel con más de cuatro años que está desaparecido y fueron las pandillas los culpables, todo porque su asesor fue quien permitió con su actuar delictivo fortalecer a las pandillas en El Salvador.

Aun así, con un nefasto historial del ahora exalcalde de San Salvador, Usted decide blindarlo contratándolo como asesor en la Secretaria General de la OEA; acaso ¿Usted pretendía protegerlo de la cárcel? ¿Usted pretendía limpiar el nombre de este delincuente con tan solo nombrarlo su asesor? ¿Usted buscaba generar impunidad?, ¿talvez amedrentar al sistema fiscal y judicial de mi país para medir que se estarían enfrentando también contra su organismo?

¡Usted ya no merece ser el secretario General de la OEA!

Y si tuviese un ostugo de vergüenza renunciaría inmediatamente a su cargo como Secretario General de la OEA .

Usted se puso al descubierto sin imaginar que las cosas no saldrían como las pensaba, pues no imaginó, que su asesor delincuente seria apresado en El Salvador y que además con total justificación el Señor presidente de mi país Nayib Bukele rompería todo vínculo con el ahora cuestionado organismo que usted vergonzosamente lidera.

Señor Luis Almagro: ¿Porqué no se ha pronunciado por la detención de su asesor?

¿Es acaso que la vergüenza lo ha dejado mudo y no tiene el valor de reconocer lo bajo que ha caído al llevar a su consejero delincuente como su asesor en la OEA?

¡Renuncie Señor Almagro!

Qué bueno que mi país ya no quiere vínculos con Usted ni con aquello que representa, porque El Salvador es un país en progreso que cada día merece todo aquello que le ha sido negado y no necesita que Usted un blindador de este delincuente, intervenga en temas de interés de mi país, sencillamente porque usted ha perdido todo valor ético y moral, usted no sería jamás una persona justa y ecuánime, mucho menos imparcial, usted perdió el respeto de todo un país y somos siete millones de salvadoreños aborreciendo su reciente y podrida contratación.

Y qué decir de los oscuros acuerdos que propiciaron esta contratación, porque de Ernesto Muyshondt no se espera absolutamente nada sano, ahora me cuesta creer que de usted sí.

Y por la sangre de todas las víctimas y por las lágrimas de todas las familias adoloridas, clamo justicia para que Ernesto Muyshondt sea condenado por los delitos que se la Fiscalía General de la Republica acusa.