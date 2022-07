VIDEO | “Nunca vi un hueco tan grande”: la calle se ‘tragó’ a una camioneta en Nueva York

“Nunca he visto un hueco tan grande en mi vida”, comentó Vanessa L. Gibson, presidenta de El Bronx (NYC), al reaccionar a la insólita noticia de que el asfalto roto se había tragado a una camioneta en su condado, dejando a 75 usuarios sin servicio de agua.

Sucedió la noche del lunes tras las fuertes lluvias que azotaron la ciudad. “Apareció un sumidero en El Bronx, de 58 pies de largo, 15 pies de ancho y 20 pies de profundidad, que se tragó una camioneta estacionada y dañó una tubería principal de agua mientras las fuertes lluvias y los fuertes vientos azotaban la ciudad”, resumió The New York Times.

La policía de Nueva York acordonó el área alrededor del hoyo en Radcliff Avenue, en el vecindario Morris Park, mientras pedazos de la calle continuaban cayendo lentamente haciendo más grande el agujero, frente a la mirada atónica de la gente, reportó Pix11.

Un insólito video captó el momento de la camioneta hundiéndose lentamente sin ocupantes. Milagrosamente nadie resultó herido tampoco en los alrededores.

Thanks to our city officials for responding to today’s massive sinkhole in our Morris Park community. I have never seen a sinkhole so big in my life. Work crews remain on scene overnight, 75 customers w/o water and all vehicles have been removed. No injuries. Updates to follow. pic.twitter.com/VMUaj6XFAF