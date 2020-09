VIDEO | La historia del día que Freddie Mercury conoció a Maradona

Freddie Mercury y Diego Armando Maradona tuvieron un inolvidable encuentro hace casi 40 años, cuando el 8 de marzo de 1981 Queen invitó al ídolo deportivo a subir al escenario durante su visita a la Argentina. Por entonces, los británicos venían de presentarse con éxito total en ciudades como Mar del Plata y Rosario.

Según recoge ESPN, cuando Queen llegó al Estadio de Vélez en la ciudad de Buenos Aires ya los estaba esperando con brazos abiertos el 10 de la Selección Argentina de Fútbol. Era tal la afinidad entre Mercury y Maradona que el mítico cantante invitó al delantero a subirse al escenario de su recital con la afectuosa frase:

“I’d like to introduce a friend of yours: Maradona”.

La humilde frase con la que el porteño respondió ante ese gesto fue “Le quiero agradecer a Freddie y a los de Queen por hacerme tan feliz”. En seguida, los miles de asistentes al show estallaron en júbilo y aplaudieron por la aparición del gran Diego, quien por entonces todavía no era considerado el mejor jugador del mundo, pero ciertamente estaba en ascenso.

De aquel crossover tan inesperado y genial quedan varias fotografías en las que se puede ver cómo el músico y el goleador intercambian casacas de las selecciones de sus naciones en un gesto de fraternidad mientras bromean en los camerinos.