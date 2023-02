VIDEO | Impactantes imágenes del terremoto que sacudió a Turquía este lunes

Luego del potente terremoto de magnitud 7.4 grados que sacudió a Turquía la madrugada de este lunes, acompañado por varias réplicas, usuarios en las redes sociales han reportado imágenes impactantes que lograron captar durante los minutos del movimiento.

Gran parte de Turquía ha quedado bajo los escombros tras el poderoso terremoto. Hasta la mañana de este lunes hay más de 900 muertos y más de 5,000 heridos en Turquía y se espera que la cifra aumente con las horas, según han informado medios locales.

Mientras que en Siria, donde también se sintió el movimiento telúrico, de momento, hay 560 muertos y unos 1,382 heridos, según informaron medios sirios.

Algunas de las personas que se encontraban bajo los escombros recurrieron a las redes sociales para pedir rescate, tal y como lo compartió el usuario @hakanmecu en su cuenta de Twitter.

El ministro del Interior de Turquía, Suleyman Soylu dio a conocer detalles sobre los sistemas de ayuda que implementó el Gobierno del país para tratar de ayudar a los ciudadanos.

“Nuestro estado ha tomado acciones con todas sus instituciones desde el terremoto. Nuestras gobernaciones movilizaron de inmediato todos los medios en sus provincias, dijo en su cuenta de Twitter, donde más temprano difundió una rueda donde se encontraban altos funcionarios del Gobierno turco ofreciendo detalles.

Entre las declaraciones, las autoridades aseguraron que hasta el momento casi 3,000 edificios han colapsado en el país y han sido suspendidas las labores de rescate en varios de ellos debido a lo débil que han quedado las infraestructuras y los escombros luego del segundo terremoto.

En redes sociales han sido difundidas las catastróficas escenas de Turquía, donde se pueden ver cientos de edificios destruidos:

WATCH: Major destruction in Elbistan, Turkey, which is near the epicenter of the new earthquake pic.twitter.com/m3IOuwaQzc